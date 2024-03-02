الرابطة 2: نتائج الدفعة الأولى لمباريات الجولة السابعة عشرة

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في ما يلي نتائج مقابلات الدفعة الأولى من الجولة السابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم والتي دارت اليوم السبت:
السبت 2 مارس 2024
المجموعة الاولى
السبت 2 مارس 2024
المجموعة الاولى
في مساكن
هلال مساكن - شبيبة العمران 0 - 1
الأحد 3 مارس 2024
في قربة
النادي القربي - مستقبل وادي الليل
في حمام سوسة
امل حمام سوسة - النجم الرادسي
في جندوبة
جندوبة الرياضية - القلعة الرياضية
الاثنين 4 مارس 2024
في بن عروس
سبورتينغ بن عروس - شبيبة القيروان
في حمام الانف
نادي حمام الانف - مرجان طبرقة
الترتيب
المجموعة الأولى
الفريق ن ل
1- جندوبة الرياضية 33 15
2- شبيبة العمران 32 15
3- نادي حمام الأنف 28 15
4- النادي القربي 25 15
5- شبيبة القيروان 21 14
- أمل حمام سوسة 21 15
7- جمعية اريانة 20 15
8- النجم الرادسي 18 15
9- مرجان طبرقة 17 15
10- هلال مساكن 16 16
11- مستقبل وادي الليل 13 14
12- القلعة الرياضية 10 15
13- سبورتينغ بن عروس 8 15
المجموعة الثانية
اليوم السبت
في الشابة
هلال الشابة - مكارم المهدية 1 - 0
في قابس
الملعب القابسي - سبورينغ المكنين 2 - 1
في جربة
امل جربة - مستقبل قابس 2 - 1
الاحد
في الرجيش
مستقبل الرجيش - اولمبيك مدنين
في جلمة
نسر جلمة - ترجي جرجيس
في تطاوين
امل الرقبة - اولمبيك سيدي بوزيد
الترتيب
المجموعة الثانية
الفريق ن ل
1- الترجي الجرجيسي 32 14
2- مستقبل قابس 31 15
3- هلال الشابة 29 16
4- الملعب القابسي 28 16
5- أمل جربة 25 16
6- سبورتينغ المكنين 22 16
7- محيط قرقنة 17 15
8- مكارم المهدية 17 15
9- أمل الرقبة 17 15
10- أولمبيك سيدي بوزيد 16 15
11- نسر جلمة 15 15
12- أولمبيك مدنين 13 15
13- مستقبل الرجيش 6 15
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