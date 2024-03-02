الرابطة 2: نتائج الدفعة الأولى لمباريات الجولة السابعة عشرة

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في ما يلي نتائج مقابلات الدفعة الأولى من الجولة السابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم والتي دارت اليوم السبت:



السبت 2 مارس 2024

المجموعة الاولى



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في مساكن

هلال مساكن - شبيبة العمران 0 - 1



الأحد 3 مارس 2024

في قربة

النادي القربي - مستقبل وادي الليل

في حمام سوسة

امل حمام سوسة - النجم الرادسي

في جندوبة

جندوبة الرياضية - القلعة الرياضية





الاثنين 4 مارس 2024

في بن عروس

سبورتينغ بن عروس - شبيبة القيروان

في حمام الانف

نادي حمام الانف - مرجان طبرقة



الترتيب

المجموعة الأولى

الفريق ن ل

1- جندوبة الرياضية 33 15

2- شبيبة العمران 32 15

3- نادي حمام الأنف 28 15

4- النادي القربي 25 15

5- شبيبة القيروان 21 14

- أمل حمام سوسة 21 15

7- جمعية اريانة 20 15

8- النجم الرادسي 18 15

9- مرجان طبرقة 17 15

10- هلال مساكن 16 16

11- مستقبل وادي الليل 13 14

12- القلعة الرياضية 10 15

13- سبورتينغ بن عروس 8 15



المجموعة الثانية

اليوم السبت

في الشابة

هلال الشابة - مكارم المهدية 1 - 0

في قابس

الملعب القابسي - سبورينغ المكنين 2 - 1

في جربة

امل جربة - مستقبل قابس 2 - 1



الاحد

في الرجيش

مستقبل الرجيش - اولمبيك مدنين

في جلمة

نسر جلمة - ترجي جرجيس

في تطاوين

امل الرقبة - اولمبيك سيدي بوزيد



الترتيب

المجموعة الثانية

الفريق ن ل

1- الترجي الجرجيسي 32 14

2- مستقبل قابس 31 15

3- هلال الشابة 29 16

4- الملعب القابسي 28 16

5- أمل جربة 25 16

6- سبورتينغ المكنين 22 16

7- محيط قرقنة 17 15

8- مكارم المهدية 17 15

9- أمل الرقبة 17 15

10- أولمبيك سيدي بوزيد 16 15

11- نسر جلمة 15 15

12- أولمبيك مدنين 13 15

13- مستقبل الرجيش 6 15