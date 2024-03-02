الرابطة 1 (مرحلة تفادي النزول): النادي البنزرتي يعزز الصدارة..واتحاد تطاوين يشدّد الملاحقة

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عزز النادي البنزرتي صدارته لمجموعة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بفوزه اليوم السبت على ضيفه مستقبل سليمان بنتيجة هدفين دون رد، لحساب منافسات الجولة الخامسة.



وجاءت ثنائية النادي البنرزتي في اللقاء الذي احتضنه ملعب 15 أكتوبر عن طريق الطيب بن زيتون في الدقيقتين 56 و87.

وعلى اثر هذا الفوز الثالث رفع أبناء المدرب ماهر الكنزاري رصيدهم الى 14 نقطة، في المركز الأول، في حين تجمد رصيد مستقبل سليمان عند النقطة التاسعة في المركز الثالث مناصفة مع اتحاد بن قردان الذي يلاقي غدا خارج ميدانه نجم المتلوي.



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ومن جهة أخرى شدّد اتحاد تطاوين الملاحقته على النادي البنزرتي، اثر انتصاره على ضيفه قوافل قفصة بنتيجة هدف دون رد.

وحمل الهدف الوحيد في المباراة توقيع اللاعب آدم بوليلة في الدقيقة 50، الذي أعاد فريقه الى سكة الانتصارات في مرحلة تفادي النزول، بعد ثلاثة تعادلات متتالية وبنتيجة سلبية، أمام كل نجم المتلوي والأولمبي الباجي واتحاد بن قردان، تواليا.

وعلى اثر هذا الفوز الثمين رفع أبناء المدرب سامي القفصي رصيدهم الى 11 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر النادي البنرزتي، في حين تجمد رصيد قوافل قفصة عند النقطة السادسة في المركز السابع.



وتستكتمل غدا الأحد مباريات الجولة الخامسة لمنافسات مرحلة تفادي النزول، وفق البرنامج التالي:



الاحد 3 مارس 2024

ملعب منزل بورقيبة الاصطناعي - س 14 و30

الاولمبي الباجي - مستقبل المرسى الحكم / امير العيادي



ملعب المتلوي - س 14 و30

نجم المتلوي - اتحاد بن قردان الحكم/ هيثم قيراط



في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مقابلات الجولة الخامسة لمرحلة تفادي النزول ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:



السبت 2 مارس 2024

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي 2

الطيب بن زيتون (56)/(87)

مستقبل سليمان صفر



ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين 1

ادم بوليلة (50)

قوافل قفصة صفر



الترتيب

الفريق ن ل ف ت ه له عليه

1- النادي البنزرتي 14 5 3 1 1 6 1

2- اتحاد تطاوين 11 5 2 3 0 3 1

3- اتحاد بن قردان 9 4 1 2 1 1 2

-- مستقبل سليمان 9 5 3 0 2 6 4

5- الأولمبي الباجي 8 4 1 2 1 3 4

6- نجم المتلوي 7 4 1 1 2 4 5

7- قوافل قفصة 6 5 1 1 3 1 4

8- مستقبل المرسى 3 4 1 0 3 3 6



الاحد 3 مارس 2024

ملعب منزل بورقيبة الاصطناعي - س 14 و30

الاولمبي الباجي - مستقبل المرسى الحكم / امير العيادي



ملعب المتلوي - س 14 و30

نجم المتلوي - اتحاد بن قردان الحكم/ هيثم قيراط

