سفارة الولايات المتحدة الامريكية بتونس تعلن عن اطلاق دورات تكوينية مجانية لفائدة مدرسي اللغة الأنقليزية

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تفتح وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية الترشح لدورات تكوينية مجانية جماعية مفتوحة على الإنترنت لمساعدة المدرّسين والمولعين باللغة الإنجليزية على صقل مهاراتهم في هذه اللغة وتوسيع معارفهم حول جملة من المواضيع والمجالات، وفق ما أعلنته سفارة الولايات المتحدة الامريكية بتونس.



وذكرت السفارة في بلاغ تلقت (وات) نسخة منه، أن هذه الدورات تجيز للمتعلم اختيار وتيرة تقدمه أي أن المشاركين يدرسون بشكل مستقل دونما توجيه من مدرب، مضيفة أن تنظيم هذه الدورات يندرج ضمن شبكة اللغة الإنجليزية الاحترافية عبر الإنترنت ،وهي مبادرة من وزارة الخارجية الأمريكية.





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وأكدت أن المشاركين الذين يستكملون الأنشطة المطلوبة بدرجة اعلى من 70% سيحصلون على شارة وشهادة رقمية، مبرزة أن هذه الدورات التكوينية صممت لمدرسي اللغة الإنجليزية غير الناطقين بها والعاملين في مجال التعليم الراغبين في الحصول على فرص تطوير مهني موضّحة، أن هذه الدورات تهدف الى إدماج التفكير النقدي في استكشاف الثقافة في صفوف تعليم اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية.



وينبغي على الراغبين في الترشح التسجيل بحلول 25 مارس 2024، وإتمام أعمال الدورة بحلول 1 أفريل 2024، حسب ما ذكرته السفارة، مشيرة، الى أن برنامج يستهدف التكوين في اللغة الإنجليزية لكسب المعارف الأساسية في المجال الإعلامي وكذلك التكوين في اللغة الإنجليزية لمجال الصحافة.



