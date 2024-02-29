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الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تسلط عقوبات مالية على عدد من الاندية

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Publié le Jeudi 29 Février 2024 - 17:13 قراءة: 0 د, 39 ث
      
قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة مساء اليوم الخميس تسليط جملة من العقوبات المالية ضد عدد من الاندية على خلفية الجولة الاخيرة من منافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وفي هذاالاطار، تم تسليط عقوبة ضد اتحاد بن قردان بتوبيخ وخطية مالية قدرها 5000 دينار من اجل العود في رمي المقذوفات على ارضية الميدان من قبل جماهيره في المباراة التي جمعته باتحاد تطاوين.

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كما تم تقرر معاقبة مستقبل المرسى بتوبيخ وخطية مالية قدرها 2500 دينار من اجل رمي القوارير على ارضية الميدان من قبل جماهيره في المباراة التي جمعته بمستقبل سليمان.

ونال الاولمبي الباجي نفس العقوبة وذلك من اجل رمي المقذوفات المتنوعة على ارضية الميدان من قبل جماهيره في المباراة التي جمعته بنجم المتلوي مع تغريمه ب500 دينار من اجل اقصاء ملتقط الكرة في نفس المباراة.


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