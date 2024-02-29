اسكندر القصري مدربا جديدا لقوافل قفصة

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اعلنت الهيئة المديرة لقوافل قفصة اليوم الخميس عن تعيين اسكندر القصري مدربا لفريق اكابر كرة القدم وذلك خلفا للمدرب سفيان الحيدوسي الذي انتقل مؤخرا لخوض تجربة تدريبية بليبيا.



يذكر ان اسكندر القصري سبق له الاشراف على الدكة الفنية لعديد الاندية مثل الترجي الرياضي والملعب التونسي والاتحاد المنستيري وبعض التجارب الخليجية لاسيما في المملكة العربية السعودية.

وسيقود القصري قوافل قفصة خلال مباراتها المرتقبة ضمن الجولة الخامسة ذهابا لمرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى ضد اتحاد تطاوين.