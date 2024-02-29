رمزي الطرابلسي: اسعار الحلويات ستسجل استقرارا خلال عيد الفطر 2024 وامام المستهلك خيارات متنوعة لشراء الملابس

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توقع مدير المرصد الوطني للتزويد والاسعار، رمزي الطرابلسي، ان تشهد اسعار الحلويات خلال رمضان 2024 وعيد الفطر استقرارا في الاسعار في حين تبقى الخيارات متاحة امام المستهلكين لشراء الملابس وفق قدرتهم الشرائية.



واضاف الطرابلسي، خلال حوار بالاستوديو التلفزي بوكالة تونس افريقيا للانباء، ان المرصد يقوم باعداد دراسات للفترة السابقة لرمضان قبل ان يشرع مع انتصاف الشهر في انجاز دراسات حول الحلويات والملابس من رفع العينات ومتابعة الاسعار .





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واوضح ان المرصد يراقب تطور اسعار الحلويات من خلال رفع الاسعار على مستوى محلات مرطبات واخرى متوسطة و عادية ويقوم بمعالجتها.

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واشار الى ان الاجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة، خلال نوفمبر 2023، من خلال تجميد اسعار بعض المنتوجات الاستهلاكية سيكون لها انعكاس ايجابي على اسعار الحلويات.



وشدد على ان الخيارات تبقى مفتوحة امام المستهلكين لشراء ملابس العيد ، خاصة في ظل التنوع الموجود في العرض ويبقى امام التونسيين شراء المنتوجات التي تراعي المقدرة الشرائية لكل مواطن.





واوضح ان المرصد يراقب تطور اسعار الحلويات من خلال رفع الاسعار على مستوى محلات مرطبات واخرى متوسطة و عادية ويقوم بمعالجتها.واشار الى ان الاجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة، خلال نوفمبر 2023، من خلال تجميد اسعار بعض المنتوجات الاستهلاكية سيكون لها انعكاس ايجابي على اسعار الحلويات.وشدد على ان الخيارات تبقى مفتوحة امام المستهلكين لشراء ملابس العيد ، خاصة في ظل التنوع الموجود في العرض ويبقى امام التونسيين شراء المنتوجات التي تراعي المقدرة الشرائية لكل مواطن.