المعروض من المواد الاستهلاكية قبيل رمضان 2024 افضل من نظيره للعام الماضي ولاداعي الى اللهفة - الطرابلسي

قال مدير المرصد الوطني للتزويد والاسعار التزويد بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، رمزي الطرابسلي، ان العرض المتوفر من المواد الاستهلاكية خلال رمضان 2024 افضل من سلفه وان الكميات الواردة على الاسواق زادت بنسب تتراوح بين 10 بالمائة و 20 بالمائة رغم دخول البلاد مرحلة ما يعرف بتقاطع الفصول مما يتطلب من المستهلك التخلي عن سلوك اللهفة والتخزين.





واضاف الطرابلسي، في حوار تلفزي اجري بالاستوديو التلفزي بوكالة تونس افريقيا للانباء، ان كميات المواد الطازجة من الخضر والغلال الواردة على اسواق الجملة مرضية بشكل عام وسجلت اغلبها تراجعا في الاسعار.



واوضح ، في سياق متصل، ان كميات القوارص التي تلقتها الاسواق ، سجلت ارتفاعا وان سعر مادة "القارص" التي كانت تباع ما بين 6 و 7 دينار للكلغ خلال رمضان 2023، تراجعت بمستويات هامة قبيل رمضان 2024 .وشدد الطرابلسي، على ان المستهلك يمكنه الحصول على مختلف المواد بأسعار مرضية، وان الخضر متوفرة في اغلبها بالرغم من مرور البلاد بما يعرف بتقاطع الفصول اي فصل الخريف والربيع والذي تشهد في العادة نقصا في الامدادات، الى جانب وجود خطط لتوفير المنتوجات التي تشهد ارتفاعا في الطلبوكشف الطرابلسي، ان الكميات الواردة على الاسواق من مادة البطاطا، تقارب 20 الف طن، الى جانب تكوين مخزون يتضمن قرابة 5 الاف طن من هذه المادة التي تشهد ارتفاعا في الطلب خلال رمضان بفعل تنوع المطبخ التونسي خلال شهر رمضان.وخلص، في سياق متصل، الى القول ان الكميات الواردة على الاسواق ، افضل بكثير، من تلك التي استقبلتها الاسواق خلال رمضان 2023