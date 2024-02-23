انطلاق أشغال الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم الأساسي بمدينة الحمامات

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انطلقت صباح الجمعة بمدينة الحمامات (ولاية نابل)، أشغال الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم الأساسي، برئاسة الأمين العام المساعد وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل عثمان الجلولي.





وتنعقد هذه الهيئة الإدارية للبحث في واقع القطاع وتدارس مشاكله واتخاذ ما يجب من قرارات لتجاوز الإشكاليات، وفق ما ذكره الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء.



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وأضاف الهواشي ان "الهيئة الإدارية القطاعية هي التي تحدد دون غيرها محاور النقاش والتباحث لضبط جدول أعمالها حسب المستجدات التي يفرضها الواقع الراهن ومنها بالخصوص حجز رواتب المربين وضرب المكتسبات" مؤكدا أن الهيئة الادارية "لا يمكن ان تمر على هذه المسألة مرور الكرام بل ستحاول البحث في أسبابها واتخاذ ما يجب من قرارات لتجاوزها"، وفق تصريحه.

واستنكر في هذا السياق ما اعتبره "تنكيلا بالمعلمين والمعلمات وضرب القوانين والدوس عليها دون مراعاة لواقع القطاع".



وبين أن الهيئة الإدارية ستقرر ما تراه مناسبا من الاشكال النضالية التي يمكن ان تساعد على "إذابة الجليد الذي طغى على العلاقة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي"، مضيفا "اننا نعيش اليوم في ظل وزارة ترفض التفاوض".