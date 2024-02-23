الألعاب الافريقية 2024 : تونس تشارك ب 150 رياضيا ورياضية في 13 اختصاصا

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ستشارك تونس ب150 رياضيا ورياضية ، في 13 اختصاصا، ضمن منافسات النسخة الثالثة عشر من الألعاب الافريقية المقررة بالعاصمة الغانية أكرا من 8 الى 23 مارس المقبل حسب ما أكده مصدر من وزارة الشباب والرياضة لوكالة "وات".



ويتركب الوفد الرياضي التونسي الذي سيتحول الى غانا من 205 شخصا، موزعين كالآتي: 150 رياضيا (76 ذكور و 74 اناث)، و 33 اطارا فنيا ، و 6 اطارات طبية، و 7 حكام، و 9 اداريين.





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وسيكون لرياضة الرقبي نصيب الأسد من التركيبة العددية الموسعة للوفد التونسي، بتعداد يقدر بـ 15 رياضيا و 15 رياضية، ثم رياضة التايكواندو بـ 9 لاعبين و 9 لاعبات وذلك اضافة الى ممثلي بقية الاختصاصات وهي // ألعاب القوى - الملاكمة - الدرجات - رفع الأثقال - الجودو - الكاراتي - المصارعة - التنس - تنس الطاولة - الترياتولون - الكرة الطائرة.





