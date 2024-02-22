<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65d798f37d9031.37905669_elnqmpikjfogh.jpg width=100 align=left border=0>

تمّ، الخميس، إمضاء العقد التأسيسي لشركة التصرف واستغلال المنطقة الحرّة للأنشطة التجارية واللوجستية ببنقردان خلال موكب جرى بإشراف وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب وبحضور المساهمين في راس مال الشركة.



واعتبرت بن رجب أنّ إمضاء العقد التأسيسي "خطوة أساسية للانطلاق الفعلي لمشروع المنطقة الحرّة فهي تجسد الشراكة الحقيقية بين القطاعين العمومي والخاص"، وفق ما أورده بلاغ وزارة التجارة وتنمية الصادرات.

وبينت أن المشروع سيكون رافعة للتنمية بالمنطقة من جهة وسيساهم في التصدي لظاهرتي التهريب والتجارة الموازية.



...



وأضافت بن رجب بأن منطقة بنقردان وجهة الجنوب الشرقي من البلاد التونسيّة بصفة عامة، تنفرد بميزات نوعية تجعلها مؤهلة لبعث مشروع تجاري ولوجيستي يتوافق مع حجم المبادلات التجارية بين تونس وليبيا، من ناحية، وبين شمال إفريقيا ومختلف دول جنوب الصحراء، من ناحية أخرى. ينضاف إلى ذلك الحركية الكثيفة للمسافرين في الإتجاهين فالموقع الجغرافي، الذي تمّ اختياره للمشروع يمنحه ميزة القرب من الأسواق الليبية ويمكن أن يكون همزة وصل بين القارتين الأوروبية والإفريقية".



ومن شأن إحداث هذه المنطقة بصفة فعّالة في ادماج متساكني منطقة بنقردان بسرعة في مختلف الأنشطة المستقبلية للمنطقة الحرّة للأنشطة التجارية واللوجيستية وفي إنجاح مختلف الأنشطة التجارية واللوجستية والترفيهية المزمع إحداثها بالمنطقة علما أن المنطقة الحرة ستكون مكونا أساسيا للممر البري التجاري القاري الإفريقي ودافعا لتأهيل معبر رأس جدير طبقا للمعايير الدولية.