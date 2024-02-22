سيدي بوزيد: انطلاق الاشغال الخاصة بتركيز محطة تحويل ضغط عالي ومتوسط بام العظام من معتمدية سيدي بوزيد الغربية

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انطلقت خلال هذا الأسبوع بمنطقة ام العظام من معتمدية سيدي بوزيد الغربية، الأشغال الخاصة بمشروع تركيز محطة تحويل ضغط عالي ومتوسط، الذي تنجزه الشركة التونسية للكهرباء والغاز.



وتبلغ كلفة المشروع، الذي ينتظر ان تنتهي أشغاله خلال 4 أشهر، ليصبح قابلا للاستغلال خلال شهر جوان القادم، 10 فاصل 5 مليون دينار، وهو يتضمن تهيئة الأرض لتركيز المحول وتركيز محول آخر متنقل ضغط عالي، سيمكن من دعم تغطية احتياجات معتمديات سيدي بوزيد الغربية وجلمة والسبالة، وأيضا معتمدية سبيطلة من ولاية القصرين بالكهرباء.





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وبين رئيس اقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز محمد الصالح بريكي، ان المشروع سيمكن ايضا من تلبية الطلبات المتزايدة على الكهرباء وتفادي الانقطاعات المتكررة في خدمات الشركة ودفع حركة التنمية بالولاية، خاصة ما يتعلق بالقطاع الفلاحي، حيث من المنتظر ان يتم خلال السنوات القادمة تطوير المشروع، بالاضافة الى وجود محطة تحويل ضغط عالي بمعتمدية بئر الحفي ستدخل حيز الاستغلال في بداية صائفة 2024، ستمكن من تحسين وضعية الكهرباء بعدد اخر من معتمديات الولاية.