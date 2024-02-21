وزير الداخلية يلتقي سفير الجمهورية العربية السورية بتونس

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التقى وزير الدّاخليّة كمال الفقـي ، اليوم الأربعاء بمقرّ الوزارة ، سفير الجمهورية العربية السورية محمد محمد، وذلك وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة



وأكد الطرفان خلال اللقاء على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين ، والعزم المشترك على استئناف التعاون الثنائي خاصة إثر عودة العلاقات الدبلوماسية، مستعرضين المجالات الممكنة في هذا الاطار والسبل الكفيلة بالارتقاء بها خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.





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ويتنزل اللقاء الذى كان بطلب من السفير السوري في إطار التحضير للمقابلة المرتقبة التي ستجمع بتونس العاصمة وزير الداخلية كمال الفقي بنظيره السوري اللواء محمد خالد الرحمون، وذلك بمناسبة مشاركته في أشغال الدورة 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي سيعقد بتونس خلال شهر فيفري الجاري.

