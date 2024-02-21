Babnet

وزير الداخلية يلتقي سفير الجمهورية العربية السورية بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65d61f40cb4ac0.38137172_neofiqjpgkmlh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 21 Février 2024 - 17:04 قراءة: 0 د, 32 ث
      
التقى وزير الدّاخليّة كمال الفقـي ، اليوم الأربعاء بمقرّ الوزارة ، سفير الجمهورية العربية السورية محمد محمد، وذلك وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة

وأكد الطرفان خلال اللقاء على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين ، والعزم المشترك على استئناف التعاون الثنائي خاصة إثر عودة العلاقات الدبلوماسية، مستعرضين المجالات الممكنة في هذا الاطار والسبل الكفيلة بالارتقاء بها خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.

...

ويتنزل اللقاء الذى كان بطلب من السفير السوري في إطار التحضير للمقابلة المرتقبة التي ستجمع بتونس العاصمة وزير الداخلية كمال الفقي بنظيره السوري اللواء محمد خالد الرحمون، وذلك بمناسبة مشاركته في أشغال الدورة 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي سيعقد بتونس خلال شهر فيفري الجاري.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 282623


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 18:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
All Radio in One    
*.*.*