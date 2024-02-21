تونس تعمل على توحيد موقفها وتحديد أولوياتها استعدادا لمشاركتها في المؤتمر الوزاري 13 للمنظمة العالمية للتجارة بأبوظبي

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تعمل تونس على توحيد موقفها وتحديد أبرز أولوياتها استعدادا لمشاركتها في المؤتمر الوزاري 13 للمنظمة العالمية للتجارة الذي سيعقد من 26 إلى 29 فيفري 2024، بأبو ظبي، الامارات العربية المتحدة.



وأكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، خلال اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بالعلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة، امس الثلاثاء، تحضيرا لانعقاد المؤتمر الوزاري 13 للمنظمة العالمية للتجارة، ان هذا اللقاء يسعى الى توحيد الموقف الوطني من خلال إحكام التنسيق بين مختلف الهياكل والوزارات المعنية بالمواضيع التفاوضية إلى جانب القطاع الخاص حول أهم المسائل المطروحة في المفاوضات الخاصة بالمنظمة وفقا لتوجهات ومصالح تونس.





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وأوضحت وزارة التجارة، في بلاغ لها، مساء امس، أن الأولويات تتمثل خاصة في إصلاح قواعد التجارة في الفلاحة والأمن الغذائي وإصلاح آلية تسوية النزاعات واستعادة أشغال هيئة الاستئناف.



وتباحث الحاضرون في هذا الاجتماع موقف تونس من الوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر ومشروع النص الوزاري حول الفلاحة ومشروع الاتفاق حول دعم الصيد البحري.





وتعد المنظمة العالمية للتجارة أعلى سلطة لاتخاذ القرارات المتصلة بالتجارة الدولية وهي توفر منتدى للتفاوض بشأن الاتفاقات التي تهدف إلى تقليل العقبات أمام التجارة الدولية وضمان تكافؤ الفرص للجميع ، وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي والتنمية. كما توفر منظمة التجارة العالمية إطارًا قانونيًا ومؤسسيًا لتنفيذ ورصد هذه الاتفاقيات ، فضلًا عن تسوية النزاعات الناشئة عن تفسيرها وتطبيقها.



مر/ فن