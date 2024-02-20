منوبة: تضاعف عدد المدمجين ضمن برنامج دمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحّد في مؤسسات الطفولة الى 21 طفلا وطفلة

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ارتفع عدد الأطفال المدمجين ضمن برنامج دمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحّد في مؤسسات الطفولة بولاية منوبة، إلى 21 طفلا ، بتضاعف المنتفعين مقارنة بالسنة المنقضية، التي لم يتجاوز عدد الأطفال المدمجين خلالها ال10 أطفال، وفق تأكيد رئيسة مصلحة متابعة مؤسسات الطفولة العمومية والخاصة بالمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالجهة رندة البهري لصحفية مكتب "وات" .





يأتي ذلك اثر انخراط 16 روضة أطفال خاصة، في برنامج دمج الأطفال ذوي طيف التوحّد، بعد توفير اصحابها فضاءات مهيأة وتجهيزات وإطار تربوي تتوفر فيه شروط المعرفة النظريّة والمهارات التطبيقيّة، لضمان حسن وسلامة التعامل مع الأطفال ذوي طيف التوحّد من الفئة العمريّة ما بين 03 و05 سنوات، ولتحقيق توازنهم النفسي والسلوكي، وتسهيل تواصلهم مع محيطهم الاجتماعي.



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وأضافت أن المندوبية تركز اهتمامها مع بداية السنة الدراسية، على تحسيس رياض الأطفال بالاندماج في برنامج إدماج الأطفال المصابين بطيف التوحد في مؤسسات الطفولة المبكرة، والتوعية حول طيف التوحد الخفيف القابل للعلاج عبر الاندماج مع الأطفال، باعتبار نجاعته الكبيرة في مجهودات التقصّي المبكّر، وفي التخفيف من تطوره وتفاقم الاعتلالات الناتجة عنه وصعوبات التفاعل الاجتماعي والتواصل.

وأشارت الى ان عمل المندوبية في هذا الجانب، ياتي في اطار الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة، منذ إطلاق البرنامج سنة 2022 ولأول مرة في تونس، من خلال تكفل الدولة بمعاليم دمج الأطفال المصابين بطيف التوحد ضمن مؤسسات الطفولة المبكرة العمومية والخاصة.

يشار الى ان وزارة الاشراف رصدت منحة مالية محفزة لخلاص المعلوم الشهري للأطفال ذوي طيف التوحد، ووضعت برنامج تكوين ومرافقة لفائدة الإطارات التربوية، وصياغة دليل المربي للتعهد بالأطفال ذوي طيف التوحد، وتقديم الدعم للأسر من خلال الإنصات والتوجيه والتوعية والتعهد.