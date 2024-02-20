مشاركة أكثر من 80 مصارعا ومصارعة في البطولة العربية السادسة للوشو كونغ فو للفئات الشابة والناشئين بالحمامات

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تحتضن مدينة الحمامات من 21 الى 26 فيفري الجاري منافسات البطولة العربية السادسة للوشو كونغ فو للفئات الشابة والناشئين، في اختصاصي أسلوب "التاولو " و "الساندا".



وأوضح رياض بلحاج رئيس الجامعة التونسية للووشو كونغ فو والرياضات التابعة مشاركة أكثر من 80 مصارعا ومصارعة من 7 دول، في هذا الحدث الرياضي.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ المشاركة التونسية ستقتصر على 24 مصارعا ومصارعة، مرجحا أن تشهد البطولة تألق كبير للعناصر الوطنية وحصدها لأغلب الميداليات.



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وأبرز أنّ المنافسة على المركز الأول للبطولة العربية ستكون على أشدها بين تونس و مصر، لافتا النظر أنّ المنافسة و الاحتكاك سيكون لهما أثر ايجابي كبير على كامل المصارعين والمصارعات التونسيين والتونسيات.



وكشف انه سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحادات العربية للوشو كونغ فو على هامش البطولة.

وتشارك في البطولة العربية بحسب رئيس الجامعة التونسية للووشو كونغ فو والرياضات التابعة 7 بلدان وهي تونس و الجزائر والمغرب و ليبيا ومصر والسعودية والأردن.