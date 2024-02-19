إنقاذ 6 أشخاص من الغرق إثر حادث اصطدام مركب ترفيهي بأقفاص عائمة لتربية الأسماك ببني خيار

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تمكّن أعوان الحرس البحري بنابل خلال الليلة الفاصلة بين الاحد والاثنين، من انقاذ 6 أشخاص كانوا على متن مركب ترفيهي ببني خيار من ولاية نابل، وفق ما ذكره مصدر أمني من الحرس البحري بنابل في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وأضاف المصدر ذاته، بعد ظهر اليوم الاثنين، أن صورة الحادثة تتمثل في اصطدام مركب ترفيهي بالأقفاص العائمة لتربية الأسماك ببني خيار ما أسفر عن غرق المركب بعد تسرب المياه إليه دون تسجيل أضرار لأقفاص تربية الأسماك التي تبعد 3 أميال عن اليابسة (حوالي 6 كم).