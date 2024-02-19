البطولة المغربية - المدرب التونسي نصر الدين نابي يقود الجيش الملكي الى الصدارة

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فاز فريق الجيش الملكي الذي يدربه التونسي نصرالدين نابي بنتيجة عريضة امس على مولودية وجدة 5-صفر في اطار الجولة 19 من البطولة المغربية لكرة القدم لينفرد بصدارة ترتيب البطولة برصيد 43 نقطة مستفيدا من تعادل الرجاء البيضاوي مع اتحاد تواركة صفر لصفر امس . واصبح الرجاء ثاني الترتيب ب41 نقطة.



ويذكر في سياق متصل ان فريق الوداد البيضاوي الثالث في الترتيب والذي يدربه التونسي فوزي البنزرتي كان فاز على نهضة بركان (الخامس) الذي يشرف عليه التونسي معين الشعباني 1-صفر.





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وتحتل ثلاثة فرق مغربية تحت اشراف فني تونسي ثلاثة مراكز ضمن خماسي مراكز المقدمة في البطولة المغربية حيث يتصدر الجيش الملكي الترتيب وهو مراهن على اللقب فيما يحتل الوداد المركز الثالث ونهضة بركان المرتبة الخامسة.



الجمعة 16 فيفري

حسنية أكادير / لفتح الرياضي (1-3)



السبت 17 فيفري

أولمبيك آسفي /شباب السوالم (1-0)

المغرب الفاسي/ نهضة الزمامرة (2-3)

الوداد الرياضي / نهضة بركان (1-0)

اتحاد تواركة /الرجاء الرياضي (0-0)



الأحد 18 فيفري



يوسفية برشيد / اتحاد طنجة (0-1)

الجيش الملكي /ولودية وجدة (5-0)

المغرب التطواني / شباب المحمدية (1-0).



الترتيب

الفرق النقاط ..... المباريات



1- الجيش الملكي 43.......19

2- الرجاء الرياضي 41...... 19

3 - الوداد الرياضي 31.......19

-- الفتح الرياضي 31...... 19

5- نهضة بركان 30..... 19



6 - أولمبيك آسفي 28.........19

7- اتحاد تواركة 26 ....... 19

8 - المغرب التطواني 24........19

9' المغرب الفاسي 22 ........ 19

-- نهضة الزمامرة 22 ....... 19

11 - حسنية أكادير 20..........19

-- مولودية وجدة 20 ....... 19

13 - شباب المحمدية 19...... 19

14 - إتحاد طنجة 18....... 19

15- الشباب السالمي 18.......19

16- يوسفية برشيد 13....... 19