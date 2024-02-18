ناصيف البياوي يعلن استقالته من تدريب فريق شبيبة الساورة الجزائري

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أعلن المدرب التونسي ناصيف البياوي استقالته من تدريب فريق شبيبة الساورة، عقب تعادل فريقه أمس مع ضيفه مولودية وهران بنتيجة هدف لهدف ضمن الجولة 17 من البطولة الجزائرية.



وتولى البياوي مهمة تدريب شبيبة الساورة في نهاية نوفمبر الماضي، وأشرف على المقاليد الفنية لفريقه في 12 مباراة، فاز في 5 مقابلات و تعادل في 3، مقابل 4 هزائم.

ويحتل شبيبة الساورة المركز 11 في جدول ترتيب البطولة الجزائرية برصيد 23 نقطة.



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وكان المدرب التونسي ناصيف البياوي، (46 عاما )، قد أشرف على تدريب عدة فرق تونسية و عربية.