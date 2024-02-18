البطولة المغربية - فوز الوداد البيضاوي على نهضة بركان 1-صفر في حوار "فني" بين المدربين التونسيين البنزرتي و الشعباني

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فاز فريق الوداد البيضاوي المغربي الذي يدربه التونسي فوزي البنزرتي على نهضة بركان الذي يشرف عليه مواطنه معين الشعباني بنتيجة هدف لصفرامس في الدار البيضاء ضمن الجولة 19 من بطولة المغرب.

وتدارك ابناء البنزرتي بذلك هزيمتهم امام الشباب السالمي 1-3 في الجولة الماضية والتي اعلن اثرها فوزي البنزرتي استقالته لكنه تراجع عنها لاحقا.



وفي اول حوار " فني" بين المدربين التونسيين فوزي البنزرتي ومعين الشعباني ضمن البطولة المغربية الت الكلمة للعميد ومدرب "الخبرة" فوزي البنزرتي الذي قاد فريقه الوداد الى فوز معنوي 1-صفر.



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ويذكر ان الشعباني سبق له ان عمل مساعدا للبنزرتي في الترجي التونسي قبل ان يتولى لاحقا مقاليد الامور كمشرف اول على الفريق ويتوج مع فريق " الاحمر والاصفر" بكاس رابطة الابطال الافريقية في مناسبتين ثم تواصلت تجربته لاحقا مع التدريب في البطولة المصرية ثم عاد الى الترجي التونسي في تجربة جديدة لم تعمر طويلا . وقد التحق منذ اسبوع بفريقه الجديد نهضة بركان.



ويحتل الوداد البيضاوي المركز الثالث في البطولة المغربية ب31 نقطة ( 19 مباراة) بمعية الفتح الرياضي ومتقدما بنقطة واحدة على نهضة بركان الخامس 30 نقطة .

ويتصدر الرجاء الرياضي البيضاوي الترتيب ب41 نقطة من 19 مباراة يليه

الجيش الملكي ( 40 مباراة من 18 مباراة.



في ما يلي نتائج وبرنامج باقي مباريات الجولة الـ 19 من البطولة المغربية:



الجمعة 16 فيفري

حسنية أكادير…الفتح الرياضي (3-1)



السبت 17 فيفري

أولمبيك آسفي… شباب السوالم (1-0)

المغرب الفاسي… نهضة الزمامرة (2-3)

الوداد الرياضي… نهضة بركان (1-0)

اتحاد تواركة … الرجاء الرياضي (0-0)



الأحد 18 فيفري

يوسفية برشيد… اتحاد طنجة

الجيش الملكي… مولودية وجدة

المغرب التطواني… شباب المحمدية