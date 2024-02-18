صفاقس : وقفة مساندة للشعب الفلسطيني أمام قصر بلدية صفاقس

https://www.babnet.net/images/2b/5eb04bc9831088.87949482_gelpjnkiohfqm.jpg

تجمع مساء يوم السبت أمام قصر بلدية صفاقس، عدد من أهالي صفاقس، وذلك في تحرك مساند للشعب الفلسطيني الذي ينسج ملاحم البطولة أمام عنجهية آلة الحرب الصهيونية والقوى الإستعمارية الواقفة خلفه، منذ 135 يوما من المقاومة والصمود، وإستجابة لدعوة فصائل المقاومة الفلسطينية بتصعيد التنديد بعدوان الكيان الغاشم ودعما لأهل غزة الصامدين.



وقد تم خلال هذا التحرك المساند والداعم لمقاومة الإحتلال الصهيوني الغاشم ونصرة لفلسطين، والرافض لتواصل العدوان الصهيوني والمجازر على قطاع غزة، رفع عديد الشعارات المستنكرة لإستمرار المذابح بحق الشعب الفلسطيني، وسط حالة الصمت الدولي، والمساندة لإستبسال للمقاومة الفلسطينية للعدوان الصهيوني الغاشم، من قبيل "بالروح بالدم نفديك فلسطين" و"مقاومة مقاومة لا سلم ولا مساومة".





...



كما ندد المحتجون من خلال شعارات رفعوها، بتواصل الحصار على قطاع غزة، وحرب الإبادة المسلطة على الشعب الفلسطيني، ومنع إدخال الغذاء والدواء والمحروقات إلى قطاع غزة.



ومن أمام مقر بلدية صفاقس، تحرك المحتجون، في مسيرة رمزية نحو دار فرنسا بصفاقس، رفعوا أمامها شعارات مناهضة للعنصرية وللموقف الفرنسي والدولي، إزاء جرائم التنكيل والتقتيل الوحشي، لأبناء الشعب الفلسطيني، والتدمير الشامل لقطاع غزة، ومن ثمة جاب المحتجون أبرز شوارع وسط مدينة صفاقس، نحو ساحة المقاومة، ليعودا من حيث إنطلقوا.

