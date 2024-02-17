بنزرت: اتخاذ الإجراءات الردعية الواجبة  في حالة الاخلال بالتعهدات المعلنة بشان مشروع  التعشيب الاصطناعي لارضية ميدان ملعب راس الجبل  (والي بنزرت)

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أكد والي بنزرت ورئيس المجلس الجهوي للشباب والرياضة سمير عبد اللاوي على جميع الأطراف والمصالح المكلفة بمتابعة وتنفيذ مشروع التعشيب الاصطناعي للملعب البلدي براس الجبل من الإداريين والفنيين، لتحمل مسؤولياتهم والايفاء خاصة بالتعهدات المعلنة من قبلهم بشان موعد انتهاء الاشغال المبرمجة وبالتالي ضمان الوظيفية التامة للمشروع البالغ تكلفته المالية الاجمالية تعشيبا وانارة حوالي 1.250 مليون دينار ضمن برنامج التنمية المندمجة .



وشدد والي بنزرت خلال زيارة عمل اداها اليوم الى المنطقة بحضور كل من الكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد ومعتمد المنطقة بالنيابة رامي معمري، على المقاولات المكلفة بالإسراع في إتمام ما عليها من واجبات في الغرض وفق كراسات الشروط الفنية المعتمدة ، خاصة عقب إتمام اشغال الانارة وتفعيل أجهزة الرقابة والمتابعة للاشغال الفنية من قبل مصالح التجهيز وبقية الهياكل ذات العلاقة ، وفي حالة الاخلال باي تعهد سيتم اتخاذ الإجراءات الردعية الواجبة في هذا الشأن .





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كما ابرز والي بنزرت بحضور كل من الكاتبة العامة المكلفة بتسيير بلدية راس الجبل ابتسام الرزقي والمندوب الجهوي للشباب والرياضة كمال هنيد ورئيس المشروع محمد زروق وبقية المصالح الفنية والأمنية ، أهمية المنجز بالمنطقة وماجاورها لفائدة النسيج الشبابي وأيضا جمعية السهم الرياضي .



وكان والي بنزرت اطلع على سير العمل والبرامج الرياضية والشبابية النشيطة المنجزة بفضاء القاعة الرياضية من قبل النسيج الجمعياتي المحلي، وأثنى على مجهودات الجميع بشان حسن تاطير الناشئة وامداد النخبة الوطنية بعناصر ممتازة شرفت الراية الوطنية ، علاوة على زيارة فضاء المستشفى الجهوي حسان بلخوجة وجه خلالها تعليماته للسلط المحلية والبلدية بتنفيذ مجموع حملات دورية للتعهد والنظافة للمحيطين الداخلي والخارجي للفضاء الاستشفائي .