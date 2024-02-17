مدنين: انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لنصف ماراطون اوليس جربة

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انطلقت اليوم السبت فعاليات الدورة الرابعة لنصف ماراطون اوليس جربة بعدة فقرات تنشيطية انتظمت وسط مدينة حومة السوق منها قرية الماراطون.



وقد شهدت هذه القرية تنشيطا موسيقيا وفلكلوريا وسباقا لذوي الاعاقة أضفت حيوة ونشاطا على المدينة وواكبها جمهور كبير ضرب موعدا سنويا مع هذه التظاهرة التي ينظمها نادي سبورتينغ جربة وجامعة التصرف في الوجهة السياحية جربة ومؤسسة جربة للتنمية المستدامة.

وراوح اليوم الاول من نصف الماراطون بين الغناء والرقص والعدو في تظاهرة رياضية سياحية دعمت في دورتها الماضية ملف ادراج جربة في التراث العالمي تحت شعار "لنعدو من اجل التسجيل" لتحتفل هذه السنة بتسجيل جربة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي تحت شعار لنحتفل بالتراث الانساني للجزيرة، موجهة رسالة ان المحافظة على هذا التراث الذي اصبح انسانيا مسؤولية مشتركة يتقاسمها الجميع حتى يظل للاجيال القادمة شاهدا على الثراء والتفرد، وفق فرحات بن تنفوس الناطق الرسمي باسم نصف ماراطون اوليس جربة.



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وشارك في سباق ذوي الاعاقة 60 طفلا من المراكز والجمعيات المختصة فعاشوا اجواء الفرح وهم يعدون محاطين بجمهور شجعهم بالتصفيق والهتاف وبمؤطرين من الهلال الاحمر ومن متطوعين رافقوا المسار الذي سلكوه في هذا السباق لتكتمل فرحتهم بتسليمهم ميداليات لكل مشارك.

وفتح من جهة اخرى باب التسجيل للراغبين في فقرات يوم غد بسباق للجميع على طول 5 كلم وسباق النصف ماراطون على طول 21 كلم حيث تجاوز عدد المشاركين 1400 مشارك سينطلقون من امام المركب السياحي والثقافي "جربة اكسبلور"، في مسلك طبيعي خلاب تم اختياره للغرض خاصة وان من العدائين سواح اجانب.

