وزارة التربية والجمعية التونسية لطب الإدمان تمضيان اتفاقية شراكة لتحصين الناشئة من مخاطر المخدرات

أبرم وزير التربية محمد علي البوغديري، أمس الجمعة، اتفاقية شراكة وتعاون مع الجمعية التونسية لطب الإدمان ممثلة في رئيسها نبيل بن صالح، تهدف الى تحصين الناشئة من مخاطر المخدرات، حسب بلاغ نشر على الصفحة الرسمية لوزارة التربية على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك".

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين المربين من وسائل تحسيس الأطفال واليافعين ووقايتهم من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر فضلا عن المساهمة في بعث نواد علمية داخل المؤسسات التربوية.



وتندرج الاتفاقية ، حسب البلاغ، في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مختلف شركاء المدرسة من أجل تحصين الناشئة من مخاطر المخدرات بسبب تنوع أشكالها وسهولة ترويجها والحصول عليها.



...





جدير بالذكر أن المؤشرات المسجّلة ضمن نتائج المسح الوطني الثالث حول المخدرات والادمان للمعهد الوطني للصحة خلصت إلى تضاعف استهلاك الطلاب التونسيين للمخدرات 5 مرات خلال العشر سنوات الأخيرة.



وكان المعهد الوطني للصحة قد نشر سنة 2023 مؤشرات كشفت أن 16.2 بالمائة من التلاميذ المستجوبين ضمة عينة مسح تعاطي المخدرات يجدون سهولة في الحصول على مادة القنب الهندي "الزطلة" لاستهلاكها، في حين تقدّر نسبة استهلاك التلاميذ ولو مرّة واحدة للأقراص المخدرة بـ 8 في المائة.