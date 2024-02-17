بطولة العالم للألعاب المائية: أيوب الحفناوي يخرج من تصفيات سباق 1500 متر سباحة حرة

خرج البطل الاولمبي التونسي أيوب الحفناوي اليوم السبت بالدوحة من تصفيات سباق 1500 متر سباحة حرة لبطولة العالم للألعاب المائية الجارية والمؤهلة للالعاب الاولمبية باريس 2024 بعد حلوله في المركز السابع عشر بزمن قدره 15د و09ث و02 جزء بالمائة.



وكان الحفناوي (حامل اللقب) احتل المرتبة السابعة في مجموعته والسابعة عشرة في الترتيب العام ليفشل بذلك في التاهل الى الادوار النهائية.





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وهي المرة الثالثة التي يخفق فيها الحفناوي في هذا المونديال بعد فشله في بلوغ نهائي سباق 800م سباحة حرة باحرازه المركز الثامن في التصفيات بتوقيت قدره 7د و51ث و72 جزء بالمائة وسباق 400م حيث جاء في المرتبة الثامنة كذلك بزمن قدره 3د و48ث و05 جزء بالمائة.



يذكر أنّ أيوب الحفناوي كان ضمن التأهل لاولمبياد باريس 2024 منذ العام الماضي بتتوجيه بذهبيتي بطولة العالم باليابان لسباقي 800 م سباحة حرة و1500 م سباحة حرة اضافة الى احرازه لفضية سباق 400 م سباحة حرة.