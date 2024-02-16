الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ يعقد في أفريل المقبل مؤتمرا خاصا بالنزاهة

يعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي، يومي 4 و5 أفريل المقبل في سنغافورة، مؤتمرا دوليا خاصا بالنزاهة في عالم كرة القدم.



وذكر /فيفا/، في بيان اليوم، أن المشاركين في المؤتمر سيناقشون أحدث التطورات المتعلقة بالنزاهة، لافتا إلى أن التركيز سيكون على تبني نهج تعاوني لمكافحة التلاعب بنتائج المباريات.





...



وأوضح أنه قدم الدعوة إلى مسؤولي النزاهة في الاتحادات الوطنية الأعضاء الـ211، وللاتحادات القارية الستة لحضور القمة، مبينا أن من أهداف النقاشات أيضا إحاطة مسؤولي النزاهة بأبرز التوجهات العالمية السائدة في هذا المجال، ومشاركتهم بأفضل الممارسة المطبقة، فضلا عن اطلاعهم على دليل النزاهة الجديد الذي أعده الاتحاد الدولي للعبة، وخارطة الطريقة التعليمية المتعلقة بالنزاهة، بالإضافة إلى مناقشة التعديلات التي تم إدخالها على القانون التأديبي، واستعراض القرارات التي اتخذها كل من /فيفا/ ومحكمة التحكيم الرياضي فيما يتعلق بالتلاعب بنتائج المباريات.

وأكد التزامه، في هذا الجانب، بنهجه الصارم في مكافحة التلاعب بنتائج المباريات، وذلك من خلال تطبيق مجموعة من المبادرات ذات الصلة بالنزاهة والتعاون الوثيق مع الاتحادات الوطنية الأعضاء.

يذكر أن المؤتمر سيشهد مشاركة متحدثين بارزين من الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومن محكمة التحكيم الرياضي، ومن مختصين آخرين منخرطين في مجال مكافحة التلاعب بنتائج المباريات، وهو ما من شأنه أن يعزز تبادل المعارف والخبرات بين المشاركين.

