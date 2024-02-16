فتحي زهير النوري:هدفنا الاسمى تعزيز الانجازات التي حققها البنك المركزي

تسلّم المحافظ الجديد للبنك المركزي التونسي،فتحي زهير النوري، الجمعة، مهامه، خلال حفل رسمي انتظم بمقر البنك من قبل المحافظ المنتهية ولايته، مروان العباسي.



وأشار العباسي، بالمناسبة، إلى أنّ البنك المركزي سيظل من المؤسسات المحورية صلب المشهد المالي للبلاد حيث أثبت قدرته على رفع مختلف التحديات، التّي واجهها في ظلّ سياق متقلب ونجح في الحفاظ على تماسك الاقتصاد التونسي.





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واثنى العباسي، وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي، على كفاءة خلفه المشهود له ومشيدا بما حققه من عمل مرموق بصفته عضوا بمجلس إدارة مؤسسة الإصدار.



وعبر عن ثقته في انه سيوفق في الحفاظ على الإنجازات، التّي سبق تحقيقها وتعزيز الدور، الذّي يضطلع به البنك المركزي بصفته "مؤسسة دولة بامتياز"، كما كان يحلو للمرحوم الهادي نويرة تسميته وهو أوّل محافظ للبنك المركزي.



من جهته شدّد فتحي زهير النوري على أهمية التحلي بروح العمل والمثابرة قصد بلوغ الأهداف المنشودة مؤكدا "أنّ الهدف الأسمى يظلّ خدمة الوطن وتثمين وتعزيز الإنجازات التي سبق وأن حققها البنك المركزي التونسي".



وتوجها لاطارات البنك بالقول "انا على ثقة اننا سننجح سويّا في مجابهة كافّة التحديات و تحقيق النجاح بفضل خبرتكم ومدى التزامكم ووطنيتكم".

