توقيع اتفاقية شراكة بين الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والجمعية الولائية لترقية وحماية المنتوج التقليدي بالجزائر

ابرمت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عقد شراكة مع الجمعية الولائية لترقية وحماية المنتوج التقليدي بولاية بشار الجزائرية.



وينص عقد الشراكة وفق ما صرح به الجمعة رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المهدي بربوش لوات على تنمية العمل الثنائي في جميع مجالات الصناعات الحرفية والتقليدية من خلال تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين مضيفا انه تم الاتفاق على تنظيم معارض بصفة دورية وفق مواعيد سنوية قارة .





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وبموجب الاتفاق تعهد الطرفان بتسهيل كل الاجرائات خاصة منها الجمركية امام العارضين الجزائريين والتونسيين للقيام بانشطتهم حسب القوانين المعمول بها في البلدين اضافة الى التعهد بالبحث عن ممولين لكل نشاط او تظاهرة ينظمها احد الطرفين والعمل على ترويج منتوجات الحرفيين في البلدين الشقيقين وفق ذات المصدر.

واشار بربوش ان عقد الشراكة تم امضاءه بمناسبة المهرجان الدولي للتجميل اللاجراحي الذي احتضنته مدينة الحمامات ايام 11و12و13 فيفري وهو الثاني من نوعه الذي توقعه الجامعة مع الجانب الجزائري بعد الشراكة مع ولاية البليدة.