البطولة العربية لسباعيات الرقبي - فوز عريض لمنتخبي سيدات ورجال المنتخب الوطني في الافتتاح

فاز المنتخبان الوطنيان للرقبي السباعي (الرجال والسيدات ) اليوم في الطائف ( السعودية) في افتتاح البطولة العربية لسباعيات الرقبي .
وتفوقت سيدات منتخب تونس على منتخب السعودية 64- صفر فيما فاز منتخب تونس للذكور على نظيره السوري 68- صفر
وتقام البطولة العربية للرقبي للسباعيات ام بمدينة الطائف يومي 16 و17 فيفري في المملكة العربية السعودية.
وتفوقت سيدات منتخب تونس على منتخب السعودية 64- صفر فيما فاز منتخب تونس للذكور على نظيره السوري 68- صفر
وتقام البطولة العربية للرقبي للسباعيات ام بمدينة الطائف يومي 16 و17 فيفري في المملكة العربية السعودية.
ويخوض المنتخب الوطني للذكور ( 7 لاعبين) المنافسات في الدور الاول ضمن المجموعة الثانية مع منتبخات ليبيا والسعودية وسوريا والمغرب
اما في صنف السيدات فيخوض المنتخب الوطني للرقبي ( 7 لاعبات) البطولة ضمن المجموعة الاولى مع منتخبات سوريا والأردن والسعودية
ويذكر انه تم توزيع المجموعات في البطولة العربية كالاتي/
صنف الذكور
المجموعة الاولى :
الإمارات / مصر / الأردن / فلسطين / العراق 🇮
المجموعة الثانية
تونس / ليبيا / السعودية / سوريا / المغرب
صنف السيدات.
المجموعة الاولى :
تونس / سوريا / الأردن / السعودية
المجموعة الثانية:
الإمارات / مصر / ليبيا / لبنان
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 282290