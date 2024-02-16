البطولة العربية لسباعيات الرقبي - فوز عريض لمنتخبي سيدات ورجال المنتخب الوطني في الافتتاح

فاز المنتخبان الوطنيان للرقبي السباعي (الرجال والسيدات ) اليوم في الطائف ( السعودية) في افتتاح البطولة العربية لسباعيات الرقبي .

وتفوقت سيدات منتخب تونس على منتخب السعودية 64- صفر فيما فاز منتخب تونس للذكور على نظيره السوري 68- صفر



وتقام البطولة العربية للرقبي للسباعيات ام بمدينة الطائف يومي 16 و17 فيفري في المملكة العربية السعودية.



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ويخوض المنتخب الوطني للذكور ( 7 لاعبين) المنافسات في الدور الاول ضمن المجموعة الثانية مع منتبخات ليبيا والسعودية وسوريا والمغرب

اما في صنف السيدات فيخوض المنتخب الوطني للرقبي ( 7 لاعبات) البطولة ضمن المجموعة الاولى مع منتخبات سوريا والأردن والسعودية



ويذكر انه تم توزيع المجموعات في البطولة العربية كالاتي/



صنف الذكور

المجموعة الاولى :

الإمارات / مصر / الأردن / فلسطين / العراق 🇮

المجموعة الثانية

تونس / ليبيا / السعودية / سوريا / المغرب



صنف السيدات.

المجموعة الاولى :

تونس / سوريا / الأردن / السعودية



المجموعة الثانية:

الإمارات / مصر / ليبيا / لبنان



