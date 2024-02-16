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البطولة العربية لسباعيات الرقبي - فوز عريض لمنتخبي سيدات ورجال المنتخب الوطني في الافتتاح

Publié le Vendredi 16 Février 2024 - 11:41 قراءة: 0 د, 46 ث
      
فاز المنتخبان الوطنيان للرقبي السباعي (الرجال والسيدات ) اليوم في الطائف ( السعودية) في افتتاح البطولة العربية لسباعيات الرقبي .
وتفوقت سيدات منتخب تونس على منتخب السعودية 64- صفر فيما فاز منتخب تونس للذكور على نظيره السوري 68- صفر

وتقام البطولة العربية للرقبي للسباعيات ام بمدينة الطائف يومي 16 و17 فيفري في المملكة العربية السعودية.
...

ويخوض المنتخب الوطني للذكور ( 7 لاعبين) المنافسات في الدور الاول ضمن المجموعة الثانية مع منتبخات ليبيا والسعودية وسوريا والمغرب
اما في صنف السيدات فيخوض المنتخب الوطني للرقبي ( 7 لاعبات) البطولة ضمن المجموعة الاولى مع منتخبات سوريا والأردن والسعودية

ويذكر انه تم توزيع المجموعات في البطولة العربية كالاتي/

صنف الذكور
المجموعة الاولى :
الإمارات / مصر / الأردن / فلسطين / العراق 🇮
المجموعة الثانية
تونس / ليبيا / السعودية / سوريا / المغرب

صنف السيدات.
المجموعة الاولى :
تونس / سوريا / الأردن / السعودية

المجموعة الثانية:
الإمارات / مصر / ليبيا / لبنان



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