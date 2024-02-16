رونالدو يصل لمباراته رقم 1000 في مشواره مع الاندية

وصل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي الى مباراته رقم 1000 على مستوى الأندية التي لعب لها طيلة مسيرته الكروية، وذلك بعد الفوز على مضيفه فريق الفيحاء 1-صفر في اطار ذهاب الدور ثمن النهائي لرابطة ابطال آسيا لكرة القدم يوم الاربعاء.

ويعد هدف رونالدو الوحيد في شباك الفيحاء الذي سجله في الدقيقة ال81، الأول لنجم النصر في سنة 2024, والأول في الأدوار التمهيدية لكأس رابطة أبطال آسيا.



وبفضل هذا الهدف، يكون رونالدو قد بلغ الرقم 1000 مباراة في مسيرته الحافلة مع الاندية والتي زينها بتسجيله ل 746 هدفا.



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وجاءت مباريات رونالدو الـ 1000 مع الأندية كالتالي:

ريال مدريد 438 مباراة - 450 هدفا

مانشستر يونايتد 346 مباراة - 145 هدفا

يوفنتوس 134 مباراة -101 هدف

سبورتنغ لشبونة 31 مباراة - 5 أهداف

النصر 51 مباراة - 45 هدفا.