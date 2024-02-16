وزير التشغيل يؤكد على ضرورة التسريع في تنفيذ مشاريع التعاون بين وزارة التشغيل و البنك الدولي للإنشاء

شدّد وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب خلال لقائه أمس الخميس بالممثل المقيم للبنك الدولي للإنشاء و التعمير بتونس "ألكسندر اروبيو" على ضرورة التسريع في تنفيذ مشاريع التعاون الجارية بين وزارة التشغيل والبنك ولا سيما المتعلقة برقمنة بعض الخدمات الإدارية حسب بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك.



وأكد الوزير على أهمية رقمنة الخدمات الإدارية الموجّهة بالخصوص لفائدة الباحثين عن شغل والمؤسسات الإقتصادية والتي تم ادراجها ضمن مشروع GO4YOUTH المنجز بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي و البنك الدولي والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بهدف إضفاء مزيد من النجاعة على دور الوساطة والاستجابة المثلى لحاجيات المؤسسات الاقتصادية.

من جانبه أعرب المقيم العام للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، عن إستعداد البنك الدولي لمزيد التعاون مع الوزارة في جميع مجالات تدخلاتها و خاصة منها المتصلة بتعزيز نجاعة البرامج الموجهة لتحسين تشغيلية الشباب وللتمكين الاقتصادي للشباب.



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وللاشارة حضر هذا اللقاء كل من رئيس ديوان الوزارة عبد القادر الجمّالي والمدير العام لمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالوزارة منير الدخلي وممثلي مكتب البنك الدولي بتونس.