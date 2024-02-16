رئيس الحكومة يشارك في أشغال الدورة 37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا

يشارك رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، في أشغال الدورة 37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا وذلك انطلاقا من اليوم الجمعة 16 فيفري إلى غاية يوم الأحد 18 فيفري.



ويتضمن جدول اعمال هذه الدورة، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة، النظر في مستقبل المنظمة الإفريقية وآليات دعم العمل الإفريقي المشترك وتقدم مسار إنشاء المنطقة الإفريقية للتبادل التجاري.





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كما سيتم أثناء هذه الدورة إطلاق سنة 2024 سنة للتربية في القارة وذلك تحت شعار "تربية، إفريقيا متناسقة مع القرن الحادي والعشرين: بناء أنظمة تعليمية قوية من أجل تعليم شامل، ذي جودة، مدى الحياة، وملائم لإفريقيا".



وسيلتقي رئيس الحكومة، وفق ذات البلاغ، على هامش أعمال القمة عددا من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين بالمنظمات الدولية والإقليمية.

