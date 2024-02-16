الداخلية: رقابات مدعمّة للتصدّي لظاهرة الاحتكار والمضاربة بولايات تونس الكبرى

أفادت وزارة الداخلية، بانه تمّ يوم الخميس، تنظيم سلسلة من الرقابات المدعمة شاركت فيها وحدات من إدارة الشرطة البلدية وإدارة شرطة النجدة مرفوقين بأعوان من الإدارة الجهوية للتجارة بتونس والهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية، وذلك في إطار السعي المتواصل قصد التصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة والترفيع في الأسعار وتأمين مسالك التوزيع خاصة المواد الأساسية.وقد انطلق النشاط من سوق الجملة بالعاصمة وصولا الى الأسواق المركزية والمحلات التجارية بولايات تونس الكبرى، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية مساء يوم الخميس.