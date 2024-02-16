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تسمية ماهر غديرة، مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالملفات الاجتماعية

Publié le Vendredi 16 Février 2024 - 06:47 قراءة: 0 د, 10 ث
      
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ يوم أمس الخميس، أمر رئاسي عدد 123 لسنة 2024 مؤرخ في 15 فيفري 2024، تم بمقتضاه تسمية ماهر غديرة، مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالملفات الاجتماعية.


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