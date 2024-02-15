معهد باستور تونس ينظم يوما توعويا تحسيسيا حول داء السكري صنف2 ومراض الزهايمر يوم السبت القادم ولتقديم مشروع بحثي في الغرض

أفادت الاستاذة المحاضرة بمعهد باستور تونس، ريم الكافي، مساء اليوم الخميس، بأن المعهد سينظم يوما توعويا تحسيسيا حول داء السكري صنف2 ومرض الزهايمر يوم السبت 17 فيفري الجاري وسيتمّ خلاله التعريف بالمشروع البحثي الذي يعمل على اعداده فريق بحث من المعهد مع شركاء آخرين لاكتشاف مؤشرات حيوية للتقصي المبكر لمرض الزهايمر عند مرضى السكري صنف 2.



وأوضحت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه سيتم خلال التظاهرة الصحية تسخير اكثر من 20 طبيبا وباحثا متطوعا لتأمين عيادات في مرض السكري والتغذية وطب الاعصاب والطب النفسي.





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وأضافت أن الربط بين داء السكري ومرض الزهايمر خلال اليوم التحسيسي التوعوي جاء على خلفية توفر احصائيات تفيد بأن حوالي 73 بالمائة من مرضى السكري اكثر عرضة لتراجع القدرات الادراكية ومنها مرض الزهايمر، فضلا عن الاعراض الوخيمة لمرض داء السكري على بقية اعضاء الجسم منها البصر والكلى وغيرها.



وفي ما يتعلق بانتشار مرض السكري على المستوى الوطني، أفادت بأن آخر الاحصائيات تشير الى أن نسبة الإصابة تتراوح 18 بالمائة و 23 بالمائة من مجموع السكان فيما تقدّر منظمة الصحة العالمية وجود قرابة 50 بالمائة من الاشخاص في تونس لم يخضعوا لتشخيص إصابتهم بداء السكري.



ولفتت الى انه سيتم خلال التظاهرة التحسيسية التي تنطلق من الساعة التاسعة صباحا الى الثانية بعد الظهر التعريف بالمشروع البحثي الذي انطلق منذ شهر جوان 2023 وجاء بالشراكة بين فريق البحث بمعهد باستور ( مختبر الجينات البيوطبية و الأورام) الذي تقوده الاستاذة المحاضرة ريم الكافي ومعهد التغذية بتونس ومستشفى محمود الماطري باريانة ومستشفى منجي سليم ومستشفى الاعصاب منجي بن حميدة بدعم من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة عبد الوهاب بن عياد.



وذكرت ان عينة المشروع تبلغ 200 شخص (من الفئة العمرية من 55 الى 75 سنة) يتوزعون الى اشخاص مصابين بداء السكري فقط واشخاص مصابون بداء السكري وتراجع القدرات الادراكية واشخاص سليمين واشخاص مصابين بتراجع القدرات الادراكية فقط.



وبيّنت ان الهدف من المشروع البحثي هو الحصول على مؤشرات للتشخيص المبكر لمرض الزهايمر عند مرضى السكري صنف 2.