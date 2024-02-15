نشر قائمة أولية بأسماء المنتفعين بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المنجز بمعتمدية النفيضة

نشرت ولاية سوسة، مساء اليوم الخميس، قائمة أولية بأسماء 174 منتفعا بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المنجز بمعتمدية النفيضة، خلال الفترة الممتدة من غرة جويلية 2012 الى غاية 30 سبتمبر 2012، والفترة الممتدة من 20 جانفي 2016 الى غاية 19 مارس 2016، والمحددة سلفا من قبل المصالح المركزية لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.



وجاء في بلاغ صادر عن والي سوسة نبيل الفرجاني، أنه تم بداية من اليوم الخميس 15 فيفري 2024 نشر القائمة الاسمية الأولية للمترشحين للانتفاع بمساكن اجتماعية فردية مرتبة حسب الأولوية وفقا للمقاييس التي تضمنها الامر عدد 1224 لسنة 2012 المتعلق باحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وذلك بمقر معتمدية النفيضة وعلى الصفحة الرسمية لولاية سوسة.

وأضاف الوالي ان باب الاعتراضات على القائمة الاسمية يفتح لمدة شهر بداية من يوم الجمعة 16 فيفري 2024 الى غاية يوم الاثنين 18 مارس 2024، مؤكدا أن القائمة المنشورة أولية وقابلة للمراجعة الى حين دراسة جميع الاعتراضات واستكمال جملة التقاطعات مع الإدارات والمصالح ذات العلاقة.



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وذكر أن الإعلان عن القائمة النهائية للمنتفعين سيتم بعد دراسة جميع الاعتراضات من قبل اللجنة الجهوية المكلفة بتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي والنظر فيها من قبل لجنة القيادة الوطنية لبرنامج السكن الاجتماعي.

يذكر ان مشروع البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المنجز بمعتمدية النفيضة يمتدّ على مساحة 80 ألف متر مربع وهو مموّل من الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 14 مليون دينار ويضمّ 290 مسكنا فرديّا.

