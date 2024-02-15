وزير الخارجيّة يؤكّد مع نظيره الكيني أهمية التشاور والتنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات الرّاهنة قاريا ودوليا

استعرض نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مع نظيره الكيني "موساليا مودافادي"، أمين مجلس الوزراء لشؤون الخارجية والمغتربين لجمهورية كينيا، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها على ضوء الاستحقاقات الثنائية، والتأكيد على أهمية مزيد التشاور والتنسيق بين البلدين وفي المحافل الإقليمية والدولية، لمواجهة التحديات الراهنة قاريا ودوليا.



كما تطرق الوزيران، خلال لقاء جمعهما اليوم الخميس، في إطار مشاركتهما في أشغال الدورة 44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بأديس أبابا (أثيوبيا)، إلى السبل الكفيلة بمزيد دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين تونس وكينيا، وأهمية العمل على خلق مواطن شغل للشباب، والاستفادة من الفرص المتاحة على مستوى القارة، وخاصة انتفاع البلدين من مزايا انتمائهما لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حسب بلاغ لوزارة الخارجيّة.





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وتناول اللقاء أيضا مسألة الهجرة، حيث أكّد وزير الحارجيّة نبيل عمّار، في هذا السياق، على التزام تونس بمعاملة المهاجرين غير النظاميين وفق ما تمليه تشريعاتها الوطنية وتعهداتها الدولية، مشيرا إلى رفضها القطعي أن تكون حارسا لأية جهة كانت.



كما تبادل الجانبان وجهات النظر بخصوص سبل تعزيز السلم والأمن في القارّة الإفريقية والمستجدّات الإقليمية والدولية، وفق ذات البلاغ.