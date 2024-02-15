وزير الخارجية يدعو إلى وضع مقاييس تضمن تعيين المرشحين الأكثر تأهيلا في انتخابات القيادات العليا بمفوضّية الاتحاد الإفريقي

شدّد نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في كلمة ألقاها اليوم الخميس بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، حول انتخابات القيادات العليا بمفوّضية الاتّحاد الافريقي المزمع تنظيمها في فيفري 2025، على ضرورة وضع مقاييس واضحة تضمن تعيين المرشحين الأكثر تأهيلا وكفاءة، وفقا للإصلاح الحاصل في تركيبة المفوضيّة.



ودعا نبيل عمّار، وفق بلاغ لوزارة الخارجيّة، إلى تسليط الضّوء على التقييم الدقيق لتنفيذ القرارات الانتخابية، والحفاظ على مبادئ التمثيل الإقليمي، والمساواة بين الجنسين والتناوب بين الأقاليم وداخلها، وذلك في إطار مشاركته في أشغال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي.





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كما أكّد وزير الخارجيّة على أهمية الشفافية في عملية الاختيار الأوّلي التي تشرف عليها لجنة من الشخصيات الإفريقية البارزة بالتعاون مع مؤسّسة استشارية إفريقية مستقلة.



يشار الى أن وزير الخارجية يترأس الوفد التونسي المشارك في الدورة الـ 44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي تلتئم بأديس أبابا يومي 14 و15 فيفري الجاري، في إطار الاعداد للدورة العادية الـ37 لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المقرّرة يومي 17 و 18 فيفري الجاري.