35 شركة ناشئة ورواد اعمال من بينهم تونسيون استفادوا من مبادرة "بريدج اب"

استفادت حوالي 35 شركة ناشئة ورواد أعمال من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينهم 10 من تونس من مبادرة "بريدج اب"من التجديد إلى الإحداث"، وفق ما كشفت عنه، الخميس، المديرة التنفيذية لمركز الإبتكار الرقمي في تونس "ذي دوت"، زينب مسعود.



واعتبرت مسعود، خلال ندوة، انتظمت، الخميس، بتونس، المبادرة مشروعا إقليميا طموحا، يهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال عبر استهداف أربعة بلدان في المنطقة، وهي تونس والاردن ولبنان وفلسطين.





...



وأفادت أنّه تمّ تمكين المعنيين بالمشروع من برنامج تدريبي مدته 5 أسابيع مع مرافقة شخصية لأجل مساعدتهم على تدويل نشاطهم والنفاذ إلى الأسواق الدولية خارج أسواقهم المحلية.



ويهدف المشروع، الذي انطلق منذ شهر أفريل 2023، بتمويل من الاتحاد الاوروبي، وبالتعاون مع المنظمة الدولية غير الحكومية "SPARK" ومركز الإبتكار الرقمي في تونس "The Dot"، إلى خلق شراكات ذات تأثير عالي، وربط المنظمات المبتكرة، التي تتقاسم قيم مشتركة في منطقة "مينا".



وتجمع هذه الندوة، التي ستتواصل فعالياتها إلى يوم غد، الجمعة 16 فيفري 2024، بحسب مسعود، أبرز الفاعلين في منظومة الابتكار وريادة الاعمال، بالاضافة الى الشركاء والمانحين، بغاية تعزيز التعاون المثمر صلب نظم ريادة الاعمال في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا. كما سيشكل الحدث، مناسبة لتوفير منصة تبادل للنظام البيئي التونسي.



من جانبه أوضح المكلف بمشروع "بريدج اب"، عبد العزيز بن مالك، ان المبادرة ساهمت في مرافقة 35 شركة ناشئة ورواد اعمال، مع تقييم قدراتهم على تقديم توصيات على المستويين العملي والاستراتيجي.



يشار الى أنّ "ذي دوت" هو أوّل مركز للابتكار الرقمي في تونس وهو نتاج شراكة بين القطاعين العمومي والخاص، بقيادة وزارة تكنولوجيات الاتصال وبدعم من برنامج "INNOVI" التابع للاتحاد الاوروبي والمؤسسة التونسية للتنمية والوكالة الالمانية للتعاون الدولي.



كما يعد "ذي دوت" منصة وفضاء يضم روّاد الأعمال المبتكرين من جميع أنحاء تونس، مما يسهل التواصل بين الأطراف الفاعلة ويعزّز الحوار بين القطاع الخاص والمؤسسات العمومية.