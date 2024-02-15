تطاوين: وقفة احتجاجية للمطالبة بالتسريع باستئناف أشغال مشروع محطة الغاز بالقرضاب

نفذ أعوان وإطارات محطة غاز الجنوب بالقرضاب من ولاية تطاوين، وقفة احتجاجية، اليوم الخميس، على خلفية نتيجة ما اعتبروه مماطلة من طرف المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في استئناف أشغال إنجاز المحطة المعطلة منذ 2022، رغم الجلسات المتتالية التي عقدها الإتحاد الجهوي للشغل والمساعي من أجل عودة الأشغال التي كان من المقرر إنهاؤها في 2021، غير أنّ نسبة تقدمها لم تتجاوز 40 % إلى حد اليوم.



وقال الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، الشريف بريني، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي ردا على الوعود التي لم تنفذ منذ أكتوبر 2022، والرامية إلى عودة أشغال المشروع الذي يشغل 177 عاملا بمختلف المراكز، والذين دخلوا في البطالة القسرية بسبب توقف الأشغال.

وأضاف أن آخر الوعود باستئناف الأشغال في محطة الغاز بالقرضاب كانت خلال شهر جويلية من العام الفارط من طرف المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، إلا أن هذا الوعد مُني بالفشل كالوعود التي سقبته وهو ما اعتبره تسويفا وتعطيلا ممنهجا لأهم المشاريع التي ستساهم في الرفع من الإنتاجية الطاقية بالجهة، وتوفير مواطن شغل وتنشيط الحركية الاقتصادية.



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وحول تفاعل الشركة التونسية للأنشطة البترولية مع مطالب المحتجين، أوضح بريني، أن الشركة قد وعدت بالشروع في أشغال المشروع قريبا، إلا أن الإتحاد يطالب هذه المرة بوعد رسمي لاستئناف الأشغال خاصة وأن العمال والأعوان يعيشون على وقع مثل هاته الوعود منذ سنة ونصف تقريبا دون تحقيق المطلوب.

وأوضح ان الإتحاد كان قد راسل كلا من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في مناسبات عديدة من اجل تسريع حل هذا المشكل، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تفاعلت إيجابيا مع استئناف أشغال المشروع، وقد تلقى الإتحاد وعدا فعليا لحل المشكل خلال زيارة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السابقة خلال شهر ديسمبر سنة 2022، إلا أن الفراغ الذي شهدته الوزارة حال دون تحقيق ذلك.

وأضاف في الإطار نفسه، أن السلط الجهوية بدورها ممثلة في والي الجهة تحاول مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من أجل حل المشكل واستئناف العمل، إلا أن المؤسسة المذكورة مازالت تمارس سياسة التسويف والمماطلة، وفق قوله.

ولفت إلى أن الاحتجاج سيتواصل وستعقبه وقفات احتجاجية أخرى إلى غاية تحقيق المطالب وأهمها استئناف أشغال إنجاز المحطة، واسترجاع حقوق العمال الذين لديهم عقود شغلية لم تنته حين تم تعليق المشروع، مؤكدا أن الإتحاد سيتوجه إلى القضاء في صورة عدم التفاعل مع هاته المطالب، على حدّ قوله.

وكان الإتحاد الجهوي للشغل بتطاوين قد أصدر بيانا مطلع الأسبوع الجاري ضمّن فيه العديد من النقاط والمطالب خاصة المتعلقة بالدعوة إلى استئناف أشغال مشروع غاز الجنوب بالقرضاب، وهو عبارة عن محطة لمعالجة الغاز الصناعي وتعبئة قوارير الغاز المنزلي، والذي توقفت أشغاله منذ 2021 إثر انسحاب شركة الهندسة ودراسة المشاريع المكلفة بالأشغال بسبب صعوبات مالية وفنية.