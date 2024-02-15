دوري أبطال إفريقيا..غدا مواجهة عربية صعبة بين شباب بلوزداد الجزائري والأهلي المصري

تشهد مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، غدا /الجمعة/، مواجهة عربية صعبة تجمع بين شباب بلوزداد الجزائري والأهلي المصري، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة للبطولة.



وتم تأجيل المباراة سابقا نظرا لارتباط الأهلي بخوض منافسات كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي، والتي حصل فيها على المركز الثالث.





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ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن يانغ أفريكانز التنزاني، بينما يحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف أمام ميدياما الغاني.



ويعاني الأهلي من غيابات عديدة عن صفوفه أبرزها قائده وحارس مرماه محمد الشناوي الذي أصيب خلال مشاركاته مع المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا الأخيرة، والفلسطيني وسام أبو علي /الوافد الجديد/، والتونسي محمد الضاوي "كريستو" بسبب الإصابة، والجنوب إفريقي بيرسي تاو بسبب إجهاد عضلي عقب المشاركة مع منتخب بلاده في البطولة القارية، والمالي اليو ديانغ بإصابة في الركبة.



ويراهن الأهلي على تحقيق الفوز خارج ملعبه متسلحا بتفوقه مرتين على شباب بلوزداد في ثلاث مواجهات بينهما.



ولم يخض الأهلي أي مباراة رسمية منذ 28 ديسمبر الماضي.



في المقابل يتسلح شباب بلوزداد بجاهزية لاعبيه، إلى جانب خبرات بعض العناصر، من أمثال حارس المرمى الدولي السابق رايس مبولحي ومعاذ حداد وعدلان قديورة ومختار بلخثير والكاميروني ليونيل وامبا وعبد الرؤوف بن غيث.



ويحتل شباب بلوزداد المركز الثاني في البطولة المحلية وخاض آخر مباراة قبل أيام وفاز على الاتحاد الرياضي السوقي بهدفين دون رد.

