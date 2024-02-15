مصالح الادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير تحجز 35 طنا من البطاطا

حجزت كل من مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير والهيئة الجهوية لسلامة المنتجات الغذائية والفرقة الجهوية للحرس البلدي بطبلبة، 35 طنا من البطاطا بمخزن تبريد.





وعللت الوزارة، في بلاغ صادر عنها، الخميس، عملية الحجز، بعدم احترام مخزن التبريد التراتيب القانونية في مجال الخزن و عدم التصريح بالكميات بالتطبيقة الخاصة بمخازن التبريد.



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وتم، وفق المصدر ذاته، استدعاء الممثل القانوني لاستكمال الاجراءات المستوجبة في الغرض و تحرير محضر اقتصادي على معنى المرسوم عدد47 لسنة 2022.