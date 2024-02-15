المصادقة على تنفيذ مشروع دعم الإستثمار في الصناعات الغذائية لإحداث 1575 موطن شغل

صادقت لجنة قيادة الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشباب والتشغيل خلال اجتماعها الأول، مساء الأربعاء، على انطلاق تنفيذ مشروع دعم الإستثمار في الصناعات الغذائية وتطوير المنظومات الغذائية في 6 ولايات في تونس.



ويهدف المشروع إلى تحفيز المبادرة الخاصة وإحداث 1575 موطن شغل مباشر وغير مباشر وتثبيت 600 موطن شغل، بحسب ما أفادت به، اليوم، وزارة التشغيل والتكوين المهني.





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وسينجز هذا المشروع الممتد على 3 سنوات بداية من السنة الجارية بالشراكة بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية وبالتعاون مع مختلف المتدخليين المحليين.



وقد شارك في أشغال الاجتماع الأول لجنة قيادة الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشباب والتشغيل كل من وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي حرم السبعي، ومديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي، وسفيرة هولندا بتونس جوزيفين بربارا فرانتزين، والممثل المقيم للأمم المتحدة بتونس أرنو بيرال.





كما شارك في أشغال هذه اللجنة ممثلون عن وزارة الشؤون الاجتماعية والخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والشباب والرياضة والإقتصاد والتخطيط ومكتب العمل الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.



يذكر أنه تم إحداث الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشباب والتشغيل في إطار تعزيز الشراكة بين تونس والأمم المتحدة للحد من البطالة وتطوير آليات مرافقة الباعثين الشبان وتمويل مشاريعهم.

