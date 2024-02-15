بعد اعادة انتخابه على رأس الاتحاد الوطني للمكفوفين، توفيق الدبوسي يعرب عن الأمل في أن تعيد وزارة الشؤون الاجتماعية النظر في دعمها لاتحاد المكفوفين

اختتمت، اليوم الخميس بالمنستير، الدورة 22 للجلسة العامة العادية الانتخابية للاتحاد الوطني للمكفوفين، بإعادة انتخاب توفيق الدبوسي رئيسا للاتحاد لمدّة نيابية ثانية تتواصل 3 سنوات.



وأعرب توفيق الدبوسي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، عن الأمل في أن تعيد وزارة الشؤون الاجتماعية النظر في دعمها لاتحاد المكفوفين، لاسيما لمساعدة مجموعة من منظوريه ترغب في الحصول على شهادة تكوين في اختصاص موزع الهاتف، بالنظر إلى توقف نشاط مركز تأهيل وتكوين المكفوفين بسيدي ثابت الذي "يتطلب تمويلا من الدولة لم تقدمه"، وفق قوله.

وتمحورت مخرجات هذه الجلسة العامة الانتخابية التي تواصلت على مدى 3 أيام تحت شعار "لا نجاح دون التعويل على الذات"، حول مزيد النظر في وضعيات منظوري الاتحاد البالغ عددهم 60 ألف شخص، و"يعاني ما لا يقل عن ثلثهم من وضعية سيئة وسيحاول المكتب الجديد تنمية موارد الاتحاد لتلبية حاجياتهم"، وفق ما أفاد به رئيس اتحاد المكفوفين، مثمنا "بروز عقلية جديدة داخل الاتحاد ورغبة لرسم خطط جديدة تنهض بالاتحاد".



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وأوضح ان المؤتمرين صادقوا على إضافة فصل جديد بالنظام الأساسي للاتحاد الذي وقع تنقيحه سنة 2014، رغم ما لاحظوه من هنات تتطلب تنقيح النظام الأساسي بالكامل، معلنا عن قرارهم إرجاء التنقيح الكامل إلى جلسة عامة مقبلة.

وأفاد الدبوسي أنّ الاتحاد الوطني للمكفوفين سيحدث بمقره مركز نداء يعنى بالمجال السياحي وسيوفر مواطن شغل لعدد من المكفوفين، وهو يشجع على تكوين المكفوفين في بعض الصناعات التقليدية على أن تكون منتوجات المكفوفين في شكل ورشات محمية.

وتضمنت توصيات اللجان القطاعية توسيع التكوين من موزع الهاتف إلى اختصاصات أخرى تتناسب وواقع سوق الشغل في البلاد، ودعم التمييز الإيجابي للمرأة الكفيفة، وإعادة تمتيع الاتحاد بدعم وزارة الشؤون الاجتماعية، حسب نائب رئيس المؤتمر كمال الزروقي

وأكد النائب رشدي الرويسي عن سليانة بمجلس نواب الشعب أنّه واكب مؤتمر اتحاد المكفوفين وأنّ مطالب لوائح اللجان القطاعية "مشروعة ومن بينها العودة إلى دعم هذه المنظمة، وحقهم في التشغيل، وفي السيارات المعفاة من الأداءات الديوانية المخصصة لذوي الإعاقة العضوية، وفي النفاذ إلى جميع مؤسسات الدولة بطريقة سهلة، والولوج إلى المعلومة بسهولة في إطار الرقمنة".

وتتكوّن تركيبة المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الوطني للمكفوفين الذي وقع تطعيمه بعناصر جديدة كالتالي: توفيق الدبوسي رئيسا، وسناء عيادي (جديدة) مساعدا أوّل مبصرا للرئيس، والمنجي الحميد مساعدا ثانيا للرئيس، ومعز الحاج قاسم كاتبا عاما، ومحسن الهلالي (جديد) مساعدا أوّل مبصرا، وعلي السبيسي مساعدا ثانيا، وجمعة الحليوي أمين مال، ولطفي الشلاخ مساعد أمين مال مبصرا، وبلقاسم بلحاج علي (جديد) مكلفا بالرعاية الاجتماعية، وميلودي الذيب مكلفا بالتكوين والتشغيل، ورضا رمضاني (جديد) مكلفا بالإعلام والعلاقات الخارجية، ومراد بن حمودة (جديد) مكلفا بالتربية والثقافة، وفق رئيس الاتحاد.