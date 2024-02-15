زغوان: تخصيص 17.4 مليون دينار لإنجاز 3 مشاريع ضمن عنصر البنية الأساسية لمشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية

خصّصت إدارة مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان، الذي تشرف على تنفيذه المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان، اعتمادا بقيمة 17.4 مليون دينار لإنجاز 3 مشاريع مبرمجة خلال سنة 2024.





وأفاد مدير المشروع رمزي الملوح، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنّ المشاريع المبرمجة تندرج ضمن عنصر البنية الأساسية الريفية وتتعلق بالتهيئة المائية الفلاحية وبأشغال المحافظة على المياه والتربة وبالتهيئة الغابية.



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وأوضح أنّ المشروع الأوّل يتضمّن حفر9 آبار مراقبة، وإعادة تهيئة 5 مناطق سقوية عمومية، وتجفيف سهل سمنجة من التغدّق، وتهيئة 10 كيلومترات من المسالك الفلاحية، والقيام بدراسة لتهيئة 30 كيلومترا لمسالك فلاحية جديدة، ودراسة ثانية لإحداث منطقة سقوية بالزريبة العليا، إلى جانب تجهيز وكهربة 9 محطات ضخّ لاستغلالها لتزويد عدد من المناطق السقوية بماء الري وذلك بكلفة أشغال قدرت بـ11 مليون دينار.

وأضاف أن مشروع المحافظة على المياه والتربة الذي خصص له اعتماد بقيمة 3.4 مليون دينار يتضمن تهيئة البحيرة التلية " العوجة " لحماية مدينة الناظور من الفيضانات، وبناء 30 منشأة لتغذية المائدة المائية، و30 منشأة أخرى لحماية الأودية، وإحداث 800 هكتارا من المصاطب الميكانيكية.

ويشمل مشروع التهيئة الغابية صيانة 30 كيلومترا من المسالك الغابية، وإحداث 30 كيلومترا من الطرائد الغابية، والقيام بدراسة لتهيئة الحديقة الوطنية والمتحف البيئي بجبل زغوان، وذلك بكلفة مالية جملية قدرت بـ 3 ملايين دينار.

وأشار إلى أنّ حجم الاستثمارات الجملية لمشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية، الذي انطلق تنفيذه سنة 2020، يقدر بحوالي 106 ملايين دينار بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية مخصصة للنهوض بثلاث منظومات فلاحية حيوية تتعلق بتطوير مساحات غراسة الزياتين، ومنظومة الحليب، والبنية التحتية الفلاحية.