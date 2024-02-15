تونس تشارك في البطولة العربية لسباعيات الرقبي

يشارك المنتخبان الوطنيان للرقبي (الرجال والسيدات ) في البطولة العربية لسباعيات الرقبي التي ستقام بمدينة الطائف يومي 16 و17 فيفري في المملكة العربية السعودية.
ويخوض المنتخب الوطني للذكور ( 7 لاعبين) المنافسات في الدور الاول ضمن المجموعة الثانية مع منتبخات ليبيا والسعودية وسوريا والمغرب
اما في صنف السيدات فيخوض المنتخب الوطني للرقبي ( 7 لاعبات) البطولة ضمن المجموعة الاولى مع منتخبات سوريا والأردن والسعودية
ويخوض المنتخب الوطني للذكور ( 7 لاعبين) المنافسات في الدور الاول ضمن المجموعة الثانية مع منتبخات ليبيا والسعودية وسوريا والمغرب
اما في صنف السيدات فيخوض المنتخب الوطني للرقبي ( 7 لاعبات) البطولة ضمن المجموعة الاولى مع منتخبات سوريا والأردن والسعودية
ويذكر انه تم توزيع المجموعات في البطولة العربية كالاتي/
صنف الذكور
المجموعة الاولى :
الإمارات / مصر / الأردن / فلسطين / العراق 🇮
المجموعة الثانية
تونس / ليبيا / السعودية / سوريا / المغرب
صنف السيدات.
المجموعة الاولى :
تونس / سوريا / الأردن / السعودية
المجموعة الثانية:
الإمارات / مصر / ليبيا / لبنان
ويشارك خمسة حكام تونسيون في ادارة منافسات البطولة العربية لسباعيات الرقبي . وهم كل من ( أنيس بن سعيد و منيار بن عمر و أريج عبد الواحد و آية بابزيز و حمدة بوكيد).
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