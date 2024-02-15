تونس تشارك في البطولة العربية لسباعيات الرقبي

يشارك المنتخبان الوطنيان للرقبي (الرجال والسيدات ) في البطولة العربية لسباعيات الرقبي التي ستقام بمدينة الطائف يومي 16 و17 فيفري في المملكة العربية السعودية.



ويخوض المنتخب الوطني للذكور ( 7 لاعبين) المنافسات في الدور الاول ضمن المجموعة الثانية مع منتبخات ليبيا والسعودية وسوريا والمغرب

اما في صنف السيدات فيخوض المنتخب الوطني للرقبي ( 7 لاعبات) البطولة ضمن المجموعة الاولى مع منتخبات سوريا والأردن والسعودية



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ويذكر انه تم توزيع المجموعات في البطولة العربية كالاتي/



صنف الذكور

المجموعة الاولى :

الإمارات / مصر / الأردن / فلسطين / العراق 🇮



المجموعة الثانية

تونس / ليبيا / السعودية / سوريا / المغرب



صنف السيدات.

المجموعة الاولى :

تونس / سوريا / الأردن / السعودية



المجموعة الثانية:

الإمارات / مصر / ليبيا / لبنان



ويشارك خمسة حكام تونسيون في ادارة منافسات البطولة العربية لسباعيات الرقبي . وهم كل من ( أنيس بن سعيد و منيار بن عمر و أريج عبد الواحد و آية بابزيز و حمدة بوكيد).

