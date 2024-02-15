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تونس تشارك في البطولة العربية لسباعيات الرقبي

Publié le Jeudi 15 Février 2024 - 13:28 قراءة: 0 د, 47 ث
      
يشارك المنتخبان الوطنيان للرقبي (الرجال والسيدات ) في البطولة العربية لسباعيات الرقبي التي ستقام بمدينة الطائف يومي 16 و17 فيفري في المملكة العربية السعودية.

ويخوض المنتخب الوطني للذكور ( 7 لاعبين) المنافسات في الدور الاول ضمن المجموعة الثانية مع منتبخات ليبيا والسعودية وسوريا والمغرب
اما في صنف السيدات فيخوض المنتخب الوطني للرقبي ( 7 لاعبات) البطولة ضمن المجموعة الاولى مع منتخبات سوريا والأردن والسعودية
...


ويذكر انه تم توزيع المجموعات في البطولة العربية كالاتي/

صنف الذكور
المجموعة الاولى :
الإمارات / مصر / الأردن / فلسطين / العراق 🇮

المجموعة الثانية
تونس / ليبيا / السعودية / سوريا / المغرب

صنف السيدات.
المجموعة الاولى :
تونس / سوريا / الأردن / السعودية

المجموعة الثانية:
الإمارات / مصر / ليبيا / لبنان

ويشارك خمسة حكام تونسيون في ادارة منافسات البطولة العربية لسباعيات الرقبي . وهم كل من ( أنيس بن سعيد و منيار بن عمر و أريج عبد الواحد و آية بابزيز و حمدة بوكيد).


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