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وزير الصحة يشارك في الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي للهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بالعاصمة الأردنية

Publié le Jeudi 15 Février 2024 - 11:06 قراءة: 0 د, 25 ث
      
يشارك وزير الصحة علي المرابط اليوم الخميس في الإجتماع الدوري للمكتب التنفيذي للهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية التي تنتظم بالعاصمة الأردنية عمان وبحضور عدد من وزراء الصحة العرب وممثلين عن هيئات صحية عربية حسب بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك.

ولفت البلاغ الى أنه سيتم على هامش هذا الإجتماع، الذي ستخلله عدة لقاءات مع مسؤولين في مجال الأدوية والرقمنة وعدة مجالات صحية أخرى، تدارس آفاق التعاون بين وزارة الصحة التونسية ووزارة الصحة الأردنية في العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجال الصحي.


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