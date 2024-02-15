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فوزي البنزرتي يستقيل من تدريب الوداد الرياضي المغربي

Publié le Jeudi 15 Février 2024 - 11:04 قراءة: 0 د, 35 ث
      
قدم التونسي فوزي البنزرتي استقالته من تدريب الوداد الرياضي المغربي عقب الخسارة مباشرة امس الاربعاء امام الشباب السالمي 3-1 لحساب الجولة الثامنة عشرة للبطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.
وتاتي استقالة البنزرتي بعد النتائج السلبية للفريق الذي كان تولى الاشراف على تدريبه في ديسمبر الماضي.
وافاد البنزرتي خلال الندوة الصحفية التي تلت المباراة انه "حاول تصحيح الاوضاع لكن لم ينجح في ذلك للاسف. لم يمكنني تقبل اخطاء جسيمة ... ان نستقبل هدفين بنفس الطريقة في المباراة السابقة ثم نستقبل ثلاثة اهداف وبنفس الطريقة في هذا اللقاء يعني اننا لم نستفد من الاخطاء والنتائج كانت قاسية.. اتحمل المسؤولية واقدم استقالتي ".
ويحتل فريق الوداد البيضاوي المركز الرابع ب28 نقطة بفارق 12 نقطة عن المتصدرين الفتح الرباطي والرجاء البيضاوي.
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