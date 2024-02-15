التونسي يامن الزلفاني مدربا جديدا لاتحاد مدينة خنشلة الجزائري

اعلنت إدارة نادي اتحاد مدينة خنشلة الناشط ضمن بطولة الرابطة المحترفة الأولى الجزائرية لكرة القدم تعيين التونسي يامن الزلفاني مدربا جديدا للفريق خلفا لنذير لكناوي الذي قرر الانسحاب من على رأس العارضة الفنية للنادي خلال شهر ديسمبر الفارط.

وتولت الهيئة المديرة لاتحاد مدينة خنشلة خلال ندوة صحفية عقدتها امس بمقر الفريق بملعب الشهيد حمام عمار تقديم الفني التونسي صاحب ال45 سنة لممثلي وسائل الإعلام الوطنية والذي سبق له تدريب نادي شبيبة القبائل خلال الموسم الرياضي 2019ـ2020.

كما كانت له تجربة احترافية بكل من فرنسا وموريتانيا والسعودية وسلطنة عمان التي توج معها بكأس السوبر مع نادي ضفار. كما كان احرز لقبي البطولة والكأس الممتازة مع المريخ السوداني.





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وأكد المدرب التونسي يامن الزلفاني خلال تصريح صحفي عقب توقيع العقد أنه يهدف من وراء خوض تجربة جديدة في البطولة الجزائرية إلى الذهاب بعيدا في منافسة كأس الجزائر واحتلال مرتبة مشرفة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى.



جدير بالذكر أن إدارة نادي اتحاد مدينة خنشلة لكرة القدم كانت قد تعاقدت خلال الصائفة الفارطة مع المدرب التونسي مراد العقبي الذي قرر الانسحاب من العارضة الفنية للفريق لأسباب شخصية بعد مرور 5 جولات من البطولة لتتعاقد مع المدرب نذير لكناوي الذي قاد الفريق خلال 5 جولات أخرى قبل أن يقرر هو أيضا الانسحاب بسبب النتائج السلبية المحققة ليتولى المدرب المساعد عبد الجليل لوعيل مهمة قيادة الفريق مؤقتا خلال 7 مباريات أخرى في منافستي الكأس والبطولة.

ويحتل فريق اتحاد مدينة خنشلة المرتبة التاسعة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 23 نقطة بعد مرور 16 جولة حيث حقق 7 انتصارات وتعادل في مباراتين وخسر في 7 مقابلات.