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سليم الجماعي ( رياضة Kayak slalom ) يتاهل للمشاركة في دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024

Publié le Jeudi 15 Février 2024 - 10:03 قراءة: 0 د, 22 ث
      
اعلنت اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية ان احمد سليم الجماعي ( رياضة Kayak slalom ) تاهل للمشاركة في دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 بعد ان توج بذهبية الدورة الترتيبية و التصفيات الأفريقية المؤهلة لاولمبياد باريس 24 التي اقيمت بجزيرة لارينيون في نهاية الاسبوع الماضي.

وستشارك رياضة الكانوي التونسية في اولمبياد باريس بكل من غيلان الختالي وسليم الجماعي .
ويعد الجماعي الرياض التونسي رقم 15 الذي ضمن تاهله للمشاركة في اولمبياد باريس 2024
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