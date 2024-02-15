سليم الجماعي ( رياضة Kayak slalom ) يتاهل للمشاركة في دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024

اعلنت اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية ان احمد سليم الجماعي ( رياضة Kayak slalom ) تاهل للمشاركة في دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 بعد ان توج بذهبية الدورة الترتيبية و التصفيات الأفريقية المؤهلة لاولمبياد باريس 24 التي اقيمت بجزيرة لارينيون في نهاية الاسبوع الماضي.وستشارك رياضة الكانوي التونسية في اولمبياد باريس بكل من غيلان الختالي وسليم الجماعي .ويعد الجماعي الرياض التونسي رقم 15 الذي ضمن تاهله للمشاركة في اولمبياد باريس 2024