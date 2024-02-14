تونس تشارك بــ 20 مؤسسة اقتصادية في فعاليات الملتقى الاقتصادي التونسي الليبي ببنغازي من 12 إلى 15 فيفري 2024

تشارك تونس بــ20 مؤسسة اقتصادية في مجالات مختلفة، في فعاليات ملتقى رجال الأعمال التونسي الليبي متعدّد القطاعات الذي ينتظم بمدينة بنغازي من 12 إلى 15 فيفري 2024، تحت شعار "دعم وتعزيز التعاون التجاري المشترك"



وينتظم الملتقى ببادرة من مركز النهوض بالصّادرات بالتنسيق مع ممثليته التجارية بطرابلس وبالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة ببنغازي





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ويضم الوفد التونسي المشارك في اللقاءات الثنائيّة المهنيّة المنتظمة على هامش الملتقى، 30 ممثلا عن 20 مؤسّسة اقتصاديّة تنشط في عدّة قطاعات على غرار الفلاحة والصناعات الغذائية، والنسيج والملابس، والصناعات الصيدلانيّة وشبه الصيدلانيّة، والمصحّات الخاصة، ومواد البناء، ومكاتب الدراسات الهندسيّة، الصناعات الكيميائيّة والصناعات المعدنيّة، بالإضافة إلى صناعة السيارات والخدمات البترولية.



وتأتي هذه الزيارة تلبية للدعوة الموجهة من قبل غرفة التجارة والصناعة والزراعة ببنغازي على إثر زيارة أعضاء الغرفة إلى تونس خلال شهر ديسمبر 2023، والتي كللت بتوقيع اتفاقيّات تفاهم مع غرف التجارة والصناعة في تونس. ويتواصل برنامج البعثة التونسيّة، اليوم الأربعاء 14 فيفري الجاري، من خلال القيام بزيارات ميدانيّة لكبرى الشركات الليبية القابضة بمدينة بنغازي، فضلا عن زيارة بلدية بنغازي.



وأجمع المشاركون في الأيام الأولى للملتقى ، على ضرورة تطوير التبادل التجاري ودفع الاستثمارات المشتركة والعمل على استغلال كل الفرص المتاحة، تنفيذاً لشعار الملتقى المتمثل في الشراكة والتكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين

من جهة أخرى، حظيت العروض المقدمة من قبل ممثلي المؤسّسات الاقتصاديّة التونسيّة باهتمام نظرائها من المؤسسات الليبية المشاركة في الملتقى، حيث أكد الجانب الليبي استعداده للتعاون مع الشركات التونسية والاستفادة من خبرات.



ويشار إلى أن المبادلات التجاريّة بين البلدين شهدت تطورًا إيجابيًا بنسبة 10.8 بالمائة بين سنتي 2022 و2023، حيث ارتفعت من 972 مليون دولار إلى 1077 مليون دولار.

كما شهدت المبادلات التجارية مع ليبيا تطورًا إيجابيًا بنسبة 38 بالمائة بين سنتي 2021 و2022، بتسجيل زيادة من 702 مليون دولار إلى 972 مليون دولار

وتُعتبر ليبيا الحريف الأول عربيًا وإفريقيًا لتونس، والخامس عالميًا، وتُمثل تونس المورد الثامن لليبيا على المستوى العالمي.

وتشمل أهم المنتجات التونسيّة المصدرة إلى ليبيا خلال عام 2023، عديد المنتجات الغذائية والصناعية مثل الإسمنت والحفاظات والزيوت النباتية والعجين الغذائي وثاني فسفاط الأمونيا وبعض المنتجات المعدنية والمحولات الكهربائية.

بينما تتمثل أهم الواردات التونسية من ليبيا في منتجات الكيروسين والبيوتان والكبريت ومنتجات من الحديد والصلب وبعض المنتجات الصناعية الأخرى.